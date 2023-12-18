نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غزة: استشهاد 95 صحفيا في القطاع منذ بدء الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، "استشهاد 95 صحفيا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".

يأتي ذلك، عقب مقتل الصحافية حنين القطشان في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتها بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في غضون ذلك، أفاد مراسلنا اليوم الاثنين بمقتل الصحافي عاصم موسى بقصف إسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقبل نحو أسبوع، أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين تقريرا، أحصى فيه مقتل 94 صحفيا وعاملا إعلاميا، بينهم 9 صحفيات، في عام 2023، مشيرا إلى مقتل 68 صحفيا منذ بدء النزاع في غزة، أي أكثر من حالة قتل واحدة يوميا.