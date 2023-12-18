العراقيون ينتخبون مجالس المحافظات للمرة الأولى منذ عشر سنوات

بغداد ـ ا.ف.ب: بدأ العراقيون التوجُّه إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجالس المحافظات، في انتخابات هي الأولى منذ عقد.

وتجري الانتخابات من دون التيار الصدري، أحد أبرز التيارات السياسية في العراق بزعامة مقتدى الصدر بعدما أعلن مقاطعة الانتخابات التي تقام في 15 محافظة.

في الوقت نفسه، تخيِّم حالة من الإحباط على الرأي العام إزاء الانتخابات في بلد يقطنه 43 مليون نسمة وغني بالنفط لكن مؤسساته تعاني من فساد مزمن. وكان الإقبال لا يزال ضعيفًا في منتصف أمس، في ثلاثة مكاتب للتصويت وُجِد بها صحافيون في وكالة الصحافة الفرنسية لاحظوا غياب طوابير الناخبين.

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