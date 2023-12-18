مجازر الاحتلال فـي جباليا تخلف 100 شهيد .. وتجدد العدوان على الشفاء

القدس المحتلة ـ «الوطن» ـ وكالات:

ارتقى أكثر من 100 شهيد ـ معظمهم من الأطفال – في مجازر جديدة للاحتلال الإسرائيلي بمُخيَّم جباليا، كما استُشهد العشرات أيضًا وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر أمس، ودُمِّر عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزَّة، برًّا وبحرًا وجوًّا.

وقصفت طائرات الاحتلال مبنى الجراحات التخصصي في مجمَّع الشفاء الطبي في مدينة غزَّة، ما أدَّى إلى استشهاد 26 من النازحين، وإصابة آخرين بجروح.

كما يتعرض مدخل المجمَّع الطبي لإطلاق نار متواصل، فيما تواصل مدفعية الاحتلال قصف منطقتي ساحة الشوا بحيِّ التفاح، والصحابة بحيِّ الدرج.

ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر تجمعًا لمدارس تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين في حيِّ الرمال بمدينة غزَّة.

واستُشهد وأصيب العشرات، في قصف الاحتلال المناطق الشرقية والشمالية في خان يونس، وسط قصف مدفعي متواصل.

ووصل جثمان شهيد من عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس إلى مستشفى غزَّة الأوروبي، بعد استهدافه بطائرة استطلاع صباح أمس على عربة يجرُّها حمار، لعدم قدرة سيارات الإسعاف الوصول إلى هذه المناطق.

وعلى مدار ثلاثة أيام، تواصل طواقم الدفاع المَدَني انتشال جميع الشهداء من تحت أنقاض منزل عائلة شحادة بحيِّ البرازيل برفح، إثر استهداف طائرات الاحتلال له.

إلى ذلك، هزَّت انفجارات عنيفة أجواء المنطقة الوسطى لقِطاع غزَّة.

من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال فجر وصباح أمس، 34 فلسطينيًّا من محافظات الضفة الغربية، بينهم 3 نساء، وأسير محرر.

كما شيعت محافظة طوباس جثامين الشهداء الأربعة في مُخيَّم الفارعة جنوب طوباس، الذين ارتقوا برصاص الاحتلال عقب عملية الاقتحام.

وانطلق موكب تشييع الشهداء الأربعة من مستشفى طوباس التركي الحكومي باتجاه مُخيَّم الفارعة، حيث ألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليهم، كما أدَّى الأهالي صلاة الجنازة عليهم، ثم ووريت جثامينهم الثرى في مقبرة المُخيَّم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المُخيَّم صباح أمس، ودفعت بتعزيزات عسكرية إليه على عدَّة دفعات، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.

واستُشهد شابَّان، وطفلان برصاص الاحتلال خلال اقتحام المُخيَّم.