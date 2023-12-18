نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "القسام" تستهدف جيبا إسرائيليا من نوع "همر" بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس مقطع فيديو وثق عملية استهداف جيب إسرائيلي من نوع "همر" بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد رتلا من الآليات والمدرعات وناقلات جند الإسرائيلية في شمال شرق بيت لاهيا، ولدى مروره أطلق عناصر "القسام" صاروخ "كورنيت" وأصابت جيب من نوع "همر" ودمرته.

وقال أحد مقاتلي "القسام" بعد تدمير جيب عسكري "همر" مكشوف: "يا أبناء شعبنا هذا ثأرنا للمسجد الأقصى ومقدساتنا، ها هم الجنود الحمقى يصيحون ويركضون ويفرّون، وها هو الجندي يزحف ويحترق، ها هم القتلى يتناثرون".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده في معارك قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه الإجمالي منذ السابع من أكتوبر إلى 458.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.