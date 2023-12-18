نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 مليون دولار.. حصيلة مفاوضات روسيا التجارية خلال مشاركتها بمعرض "غذاء إفريقيا" بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى منتجو الأغذية الروس الذين استعرضوا منتجاتهم تحت علامة "صنع في روسيا" في معرض "غذاء إفريقيا 2023"، على مدار ثلاثة أيام، أكثر من 250 مقابلة مع الشركاء المحتملين، حيث تُقدر النتائج الإجمالية المحتملة لتلك المقابلات بـ 20 مليون دولار، كما تم توقيع عقد بقيمة مليون دولار في إطار المعرض المقام في القاهرة.

ووفق بيان صادر عن سفارة روسيا في القاهرة، فقدر زوار الجناح والشركاء المحتملون تقديرًا عاليًا ما عرضه المصدرون الروس من مختلف أنواع الحبوب، ومنتجات اللحوم والألبان، والتوت الطازج المجمد من جمهورية كاريليا، والحلويات، والسمك المعلب العالي الجودة، ومختلف أنواع الأغذية الأخرى، كما عرض المنتجون الروس في معرض "غذاء إفريقيا" مواد التعبئة والتغليف للصناعات الغذائية، وكذلك الخدمات اللوجستية.

وتم تنظيم اجتماع متعدد الأطراف بين المنتجين المشاركين في الجناح الوطني الروسي وممثل جناح العرض والتذوق للمنتجات الزراعية في القاهرة، بالإضافة إلى زيارة إحدى شبكات السوبرماركت في القاهرة وجناح العرض والتذوق الروسي، وفي إطار هذه الفعاليات تم تعريف المصدرين بإمكانيات ترويج منتجاتهم في جناح "غذاء روسيا الجيد" وبطرق الوصول إلى أرفف شبكات السوبر ماركت المصرية.

وانعقد معرض "غذاء إفريقيا 2023" في الفترة الممتدة بين 12 و14 ديسمبر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، وتم تمثيل 19 منتجًا روسيًا في إطار الجناح الوطني تحت علامة "صنع في روسيا".

وأصبح الجناح الروسي الذي زادت مساحته عن 300 متر مربع من أكبر الأجنحة في المعرض المصري، وقام بتنظيم الجناح الوطني المركز الروسي للصادرات التابع لمجموعة "في إي بي. أر إف".

91d5acda-9b65-4934-bf9f-f973b2a29d8c

4e71297f-91f5-4fda-abf3-d69578d746ca