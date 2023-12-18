العالم اليوم - السودان.. "الدعم السريع" تعلن دخول قواتها مدينة ود مدني

انتم الان تتابعون خبر السودان.. "الدعم السريع" تعلن دخول قواتها مدينة ود مدني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 07:22 مساءً - أعلنت قوات الدعم السريع، يوم الاثنين، أنها دخلت مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، في حيث أكد شهود لوكالة رويترز وجود القوات وتدحدثوا عن إطلاق نار داخل المدينة الواقعة جنوب شرقي العاصمة الخرطوم.

وقالت الدعم السريع في مقاطع فيديو إن تمكنت من دخول عاصمة ولاية الجزيرة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت "الدعم السريع" سيطرتها على اللواء الأول مشاة التابع للجيش السوداني بمدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط البلاد، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".

وشهدت الأيام الماضية احتدام للعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدد من مدن ومناطق ولاية الجزيرة في وسط السودان.

وأجج القتال حول مدينة ود مدني موجة جديدة من النزوح وسط أوضاع إنسانية مأساوية، ومخارج محدودة من المدينة، إذ بات السبيل الوحيد للفرار منها هو الاتجاه الجنوبي.

وفي أعقاب اندلاع القتال في الخرطوم في منتصف أبريل، شكلت مدينة ود مدني والمناطق المحيطة بها أهم ملاذات إيواء الفارين من القتال في الخرطوم، ويقدر عدد من نزحوا اليها خلال الأشهر الثمانية الماضية بنحو 3 ملايين.

وحذرت هيئات صحية من أن يؤدي القتال الدائر حاليا في وسط البلاد إلى انهيار كامل وخطير في المنظومة الصحية؛ حيث كانت المدينة المنطقة تشكل مركزا للخدمات الصحية بعد خروج أكثر من 90 في المئة من مستشفيات الخرطوم عن الخدمة بعد اندلاع القتال.