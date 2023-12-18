الجيش الأردني: تحقيقات القوات المسلحة تكشف عن مخططات لاستهداف الأمن الوطني للمملكة

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أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية مساء يوم الاثنين، إن تحقيقات القوات المسلحة كشفت عن مخططات لاستهداف الأمن الوطني للمملكة.

وأكد المصدر العسكري المسؤول في القيادة العامة استمرار اشتباك قوات حرس الحدود الأردنية مع مجموعات مسلحة منذ فجر الاثنين.

وصرح المصدر بأن القوات الأردنية ألقت القبض على 9 مهربين كانوا مع المجموعات المسلحة.

وأضاف أنه تم ضبط 4 صواريخ من نوع "روكيت لانشر"، و4 صواريخ من طراز "آر بي جي"، و10 ألغام ضد الأفراد، وبندقية قنص "جي 3"، وبندقية "م 16" مجهزة بمنظار قنص.

وأكد أنه تم تدمير سيارة محملة بالمواد المتفجرة، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة جدا من المواد المخدرة، يجري العمل على حصرها لتحويلها إلى الجهات المختصة.

وأوضح المصدر أن التحقيقات الأولية لهذه العمليات والمضبوطات تستهدف الأمن الوطني الأردني، مؤكدا أن القوات المسلحة تتابع تحركات المجموعات المسلحة وما تهدف إليه من محاولات لزعزعة الأمن الوطني وستقوم بكل ما يلزم لردعها وملاحقتها أينما كانت.

وأشار في السياق إلى أن القوات المسلحة مزودة بمنظومة أمن حدود متطورة عالية الجاهزية من أجل التصدي لكل محاولات اجتياز الحدود الأردنية والاقتراب منها.

وفي وقت سابق، صرح مصدرعسكري أردني بوقوع اشتباكات مسلحة بين قوات حرس الحدود ومجموعات مسلحة على الحدود الشمالية أسفرت عن إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية.

وأكد المصدر أنه يجري طرد المجموعات المسلحة إلى الداخل السوري، مشيرا إلى وقوع عدد من الإصابات بين أفراد قوات حرس الحدود الأردنية وحالتهم الصحية بين الخفيفة والمتوسطة.