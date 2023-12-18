نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين إضافيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الاثنين، عن مقتل جنديين إضافيين في معارك غزة.

وأكد البيان أن أحد الجنود القتلى قائد فصيل في وحدة يهلوم، وهي وحدة هندسية خاصة للكشف الأنفاق.

وأشار البيان إلى أنه بمقتل الجنديين، ارتفعت حصيلة القتلى المعلن عنها منذ الصباح إلى 7.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 من جنوده في معارك قطاع غزة، ما يرفع عدد قتلاه الإجمالي منذ السابع من أكتوبر إلى 458.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة فيما يزداد الوضع الإنساني سوءا أكثر فأكثر.