العالم اليوم - "لا تتركونا نشيخ".. رسالة محتجزين مسنين إسرائليين لدى حماس

انتم الان تتابعون خبر "لا تتركونا نشيخ".. رسالة محتجزين مسنين إسرائليين لدى حماس من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 09:24 مساءً - نشرت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، مساء الاثنين، مقطع فيديو لثلاثة محتجزين إسرائيلين كبار في السن، يطالبون بالإفراج عنهم "بأي ثمن".

وبدأ الفيديو الذي نشرتها كتائب القسام على حسابها بتطبيق "تلغرام" بعبارة "لا تتركونا نشيخ"، وكتبت بثلاث لغات هي: العبرية والعربية والإنجليزية.

وبعد ذلك، ظهر 3 مسنين إسرائيليين، وتحدث الشخص الذي في الوسط، وعرّف عن نفسه بأنه حاييم بري الذي يبلغ من العمر 79 عاما.

وذكر أنه كيبتوس نير عوز القريب من غزة، وقال: "أنا موجود هنا مع مجموعة كبار في السن، وكلهم أصحاب أمراض مزمنة الذين يعانون من ظروف قاسية جدا".

وأضاف: "نحن جيل بنى الدولة. نحن شركاء في بناء الجيش، وأنا لا أفهم لماذا نحن متروكون هنا؟".

وتابع: "يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن. نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهدافات سلاح الجو. أفرج عنا بدون شرط".

وختم رسالته بالقول: "لا تتركونا نشيخ"، وبعدها كرر الرسالة ذاتها معه الأسيران الآخران اللذان ظهرا في الفيديو.

وكانت حركة حماس شنت في7 أكتوبر الماضي هجوما مباغتا وغير مسبوق على إسرائيل، أطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى"، واحتجز فيه أكثر من 250 إسرائيليا نقلتهم إلى داخل القطاع.

وبعد اندلاع الحرب، قتلت الغارات الإسرائيلية العشرات منه، بينما جرى الإفراعج عن نساء وأطفال مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال ضمن اتفاق هدنة إنسانية جرى تجديده مرتين.

وتعتقد إسرائيل أن لدى حماس والفصائل الفلسطينية في غزة أكثر من 130 محتجزا.