العالم اليوم - جيش إسرائيل يصف فيديو الرهائن الكبار بـ"الإرهابي والإجرامي"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 ديسمبر 2023 09:24 مساءً - قال الجيش الإسرائيلي في بيان مساء الاثنين، إن الفيديو الذي بثته كتائب القسام الذراع العكسرية لحماس، لمحتجزين إسرائيليين كبار في السن يطالبون بالإفراج عنهم، بأنه "إرهابي وإجرامي".

وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي دانيل هغاري: "هذا شريط فيديو للإرهاب الإجرامي يظهر وحشية حماس تجاه المدنيين الأبرياء وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية طبية".

وفي المقطع الذي نشرته كتائب القسام يظهر ثلاثة محتجزين إسرائيلين كبار في السن، يطالبون بالإفراج عنهم "بأي ثمن".

وبدأ الفيديو الذي نشرتها كتائب القسام على حسابها بتطبيق "تلغرام" بعبارة "لا تتركونا نشيخ"، وكتبت بثلاث لغات هي: العبرية والعربية والإنجليزية.

وبعد ذلك، ظهر 3مسنين إسرائيليين، وتحدث الشخص الذي في الوسط، وعرّف عن نفسه بأنه حاييم بري الذي يبلغ من العمر 79 عاما.

وذكر أنه من كيبتوس نير عوز القريب من غزة، وقال: "أنا موجود هنا مع مجموعة كبار في السن، وكلهم أصحاب أمراض مزمنة الذين يعانون من ظروف قاسية جدا".

وأضاف: "نحن جيل بنى الدولة. نحن شركاء في بناء الجيش، وأنا لا أفهم لماذا نحن متروكون هنا؟". وتابع: "يجب عليك أن تفرج عنا بكل ثمن. نحن لا نريد أن نكون ضحايا لاستهدافات سلاح الجو. أفرج عنا بدون شرط".

وختم رسالته بالقول: "لا تتركونا نشيخ"، وبعدها كرر الرسالة ذاتها معه الأسيران الآخران اللذان ظهرا في الفيديو.