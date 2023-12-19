العالم اليوم - وزير الدفاع الأميركي يندد بهجمات الحوثيين على السفن التجارية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 09:24 صباحاً - ندد وزير الدفاع الأميركي، اليوم الثلاثاء، بهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، داعيا الدول إلى إدانة تلك الهجمات علنا.

وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، خلال اجتماع وزاري عبر الإنترنت حول الشحن في البحر الأحمر "يجب أن تتوقف هجمات الحوثيين على سفن الشحن وندعو الدول إلى إدانة ذلك علنا".

وأضاف أوستن "هناك طرق كثيرة للمساهمة في العملية الجديدة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، أمس الإثنين، تشكيل تحالف دولي للتصدّي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر تحت مسمى "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات"، يضم 10 بلدان بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا والبحرين.

وجاء في بيان لوزير الدفاع الأميركي أن "البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدّي الذي تشكّله هذه الجهة".

وقال أوستن، الذي يقوم بزيارة إلى البحرين، التي تستضيف الأسطول الأميركي في الشرق الأوسط، إن الدول المشاركة تشمل بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا.

وأضاف أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.

وقال أوستن في بيان "هذا تحد دولي يتطلب عملا جماعيا. ولذلك أعلن اليوم عن إطلاق ‘عملية حارس الازدهار’، وهي مبادرة أمنية مهمة جديدة متعددة الجنسيات".

ودخل الحوثيون على خط الصراع بين إسرائيل وحماس من خلال مهاجمة السفن في البحر الأحمر، بل وإطلاق طائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل على بعد أكثر من 1500 كيلومتر من قاعدة قوتهم في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقبل ساعات فقط من إعلان أوستن، قالت جماعة الحوثي إنها شنت هجوما بطائرات مسيرة على سفينتي شحن في المنطقة.

واليوم الثلاثاء، قالت شركة "أمبري لأمن الملاحة"، في مذكرة، إنها تلقت معلومات عن محاولة صعود محتملة لإحدى السفن على بعد 17 ميلا إلى الغرب من عدن باليمن.

وأضافت أن سفينة بالمنطقة تلقت اتصالا من أخرى "تتعرض لهجوم قرصنة"، لكنها أردفت قائلة بأنه تم إبلاغ السفن بأن الهجوم فشل وأن جميع أفراد الطاقم بأمان.