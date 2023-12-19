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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏وكالة الأنباء الصينية، ارتفاع حصيلة زلزال بشمال غرب الصين إلى 118 قتيلًا على الأقل.

وأفادت وسائل إعلامية، بمقتل ما لا يقل عن 118 شخصا جراء زلزال بلغت قوته 6.2 درجات ضرب ليل الاثنين مقاطعة غانسو في شمال غرب الصين ما أدى إلى انهيار أبنية.

وأعلن مسؤولون محليون، أن 105 أشخاص قتلوا على الأقل وأصيب 400 بجروح في مقاطعة غانسو بعدما ضرب الزلزال قرابة منتصف الليل.

وأفادت محطة التلفزيون الرسمية "سي سي تي في"، بأن 13 آخرين قتلوا وأصيب مئة في مدينة هايدونغ في مقاطعة تشينغهاي المجاورة.