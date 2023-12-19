نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع الأميركي يندد بهجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، داعيًا الدول إلى إدانة تلك الهجمات بشكل علني.

وأشار أوستن إلى أنه يجب أن تتوقف هذه الهجمات، مؤكدًا على أن هناك طرقًا كثيرة للمساهمة في تأمين الملاحة في البحر الأحمر.

تم تشكيل تحالف دولي لمواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، تحت اسم "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات"، والذي يضم عدة دول من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

ودعا وزير الدفاع الأميركي إلى تكاتف الدول لمواجهة التحدي الذي تمثله هذه الهجمات وترسيخ مبدأ حرية الملاحة.

الدول المشاركة، بما في ذلك البحرين وكندا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، ستقوم بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك في إطار مبادرة أمنية جديدة تحمل اسم "عملية حارس الازدهار".

تزامنًا مع إعلان أوستن

أعلنت جماعة الحوثيين شن هجوم بطائرات مسيرة على سفينتي شحن، تزامنًا مع إعلان أوستن، ما أدى إلى تزايد التوتر في المنطقة.

تلقت شركة "أمبري لأمن الملاحة" تقارير عن محاولة هجوم قرصنة في المنطقة، لكن تم إبلاغ السفن بفشل الهجوم وسلامة أفراد الطاقم.