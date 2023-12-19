‏القضاء الألماني يقضي بإعادة انتخابات عام 2021 التشريعية في أجزاء من برلين

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أحمد جودة - القاهرة - قضى ‏القضاء الألماني، بإعادة انتخابات عام 2021 التشريعية في أجزاء من برلين بسبب خلل في العديد من مراكز الاقتراع، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وفي سياق آخر، وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.

وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.