العالم اليوم - رغم الجفاف.. قناة بنما تدر عائدات تاريخية بـ 2.5 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر رغم الجفاف.. قناة بنما تدر عائدات تاريخية بـ 2.5 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 01:22 مساءً - درت قناة بنما عائدات بلغت 2.5 مليار دولار على الخزينة الوطنية من عمليات العام المنصرم، رغم انخفاض مستويات المياه بشكل غير مسبوق ما حدّ من عبور السفن.

يعبر قرابة 6 بالمئة من حجم التجارة البحرية الدولية القناة كل عام، وتجني سلطة قناة إيرادات من رسوم المرور وخدمات أخرى تقدمها للسفن.

وإسهامات هذا العام هي أعلى مبلغ تلقته دولة بنما من القناة التي دشنتها الولايات المتحدة في 1914.

وكانت هيئة القناة أعلنت في وقت سابق، أن عائداتها الإجمالية عن الفترة من الأول من أكتوبر 2022 إلى 30 سبتمبر 2023 بلغت 3.3 مليارات دولار، أي أكثر بـ 319 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وحولت الهيئة للحكومة البنمية من ذلك المبلغ، 2.5 مليار دولار بعد اقتطاع الضرائب.

وعبر 510 ملايين طن من البضائع القناة في 2023، أي أقل بثمانية ملايين طن عن العام السابق.

كذلك، تراجع عدد السفن التي عبرت ترانزيت من 13003 سفينة إلى 12638. ويعود هذا التراجع إلى تدابير اتخذتها هيئة القناة للحد من حركة السفن بسبب انخفاض مستوى المياه الناجم عن التغير المناخي وظاهرة إل نينيو.

وتعتمد القناة بشكل كامل على المياه التي تجمعها من الأمطار.

وبحسب السلطات كان العام 2023 ثاني أكثر الأعوام جفافا في تاريخ القناة. وأرغم الجفاف هيئة القناة على خفض عبور الترانزيت من 39 سفينة يوميا إلى 24 اعتبارا من يناير.