نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير كوريا بالقاهرة يبحث تعزيز التعاون بين بلاده والأقصر في مجال الثقافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام السفير كيم يونج هيون، سفير جمهورية كوريا في القاهرة، بزيارة إلى محافظة الأقصر بصعيد مصر لبحث سبل التعاون الممكنة بين كوريا ومحافظة الأقصر.

وخلال الاجتماع مع المحافظ مصطفى ألهم، قال السفير كيم إنه سعيد بأن العديد من مشاريع التعاون بين كوريا ومصر جارية في الأقصر، وأنه سيدعم التنفيذ الناجح لهذه المشاريع.

كما اقترح السفير تعزيز التعاون بين كوريا والأقصر في مجال الثقافة، قائلا إن المركز الثقافي الكوري في القاهرة يعتزم زيادة أنشطته في الأقصر.

وقال محافظ الأقصر إن المحافظة تقدر دعم الحكومة الكورية في العديد من المشاريع وتتوقع المزيد من التعاون والاستثمار من كوريا.

وبمناسبة زيارته للأقصر، قام السفير كيم بزيارة مواقع مشروعات التعاون بين كوريا ومصر بالأقصر.

وقام بزيارة محطة قطار أبنود، وهي واحدة من 14 محطة قطار تنفذ فيها شركة هيونداي روتيم الكورية، بالتعاون مع شركة أوراسكوم المصرية، مشروعًا لتحديث نظام إشارات السكك الحديدية.

وسيقوم مشروع هيونداي روتيم - بقيمة 110 ملايين دولار- بتحديث إشارات السكك الحديدية في قسم نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كم في أعالي نهر النيل، وتوفير نظام الإشارات مثل أجهزة حماية القطار الأوتوماتيكية التي تتحكم في سرعة القطار التالي بناءً على الموقع للقطار المسير، ونظام إلكتروني متشابك يتحكم في مسار القطار باستخدام أجهزة الكمبيوتر.

وقال السفير كيم إن المشروع سيعزز بشكل كبير سلامة نظام السكك الحديدية المصري، وأعرب عن أمله في مشاركة المزيد من الشركات الكورية في مشاريع البنية التحتية في مصر.

وانضم المهندس مجدي عبد المنصف، نائب رئيس مجلس إدارة المشروعات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى زيارة السفير للموقع.

كما زار السفير كيم معبد الرامسيوم في الأقصر، وهو المعبد الجنائزي للفرعون رمسيس الثاني، حيث ستقوم الجامعة الوطنية الكورية للتراث الثقافي التابعة لجمهورية كوريا والمجلس الأعلى للآثار في مصر بإجراء مشروع ترميم للصرح.

ومشروع تراث الأقصر ممول من إدارة التراث الثقافي بجمهورية كوريا، بميزانية قدرها 7،7 مليون دولار أمريكي من عام 2023 إلى 2027، ولمدة 5 سنوات، وتتمثل الأنشطة الرئيسية في ترميم صرح الرامسيوم، ومعرض رقمي لمتحف الأقصر، وبرامج بناء القدرات.