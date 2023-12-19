العالم اليوم - شويغو يكشف خسائر الجيش الأوكراني في المعدات والأرواح

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 02:23 مساءً - قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء، في اجتماع للوزارة حضره الرئيس فلاديمير بوتين إن الجيش الأوكراني خسر حوالي 383 ألف مقاتل ما بين قتيل وجريح منذ بداية العملية العسكرية.

وتحدث شويغو عن زيادة كبيرة في إنتاج المعدات العسكرية والمسيرات والذخائر، كما تطرق إلى الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية منذ الهجوم المضاد في يونيو الماضي.

وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن المعدات العسكرية الروسية أظهرت تفوقها على نماذج "الناتو" في ظروف العملية العسكرية الخاصة الجارية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء.

ومما قاله شويغو: