العالم اليوم - شويغو يكشف خسائر الجيش الأوكراني في المعدات والأرواح

انتم الان تتابعون خبر شويغو يكشف خسائر الجيش الأوكراني في المعدات والأرواح من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 02:23 مساءً - قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الثلاثاء، في اجتماع للوزارة حضره الرئيس فلاديمير بوتين إن الجيش الأوكراني خسر حوالي 383 ألف مقاتل ما بين قتيل وجريح منذ بداية العملية العسكرية.
وتحدث شويغو عن زيادة كبيرة في إنتاج المعدات العسكرية والمسيرات والذخائر، كما تطرق إلى الخسائر التي تكبدتها القوات الأوكرانية منذ الهجوم المضاد في يونيو الماضي.
وأشار وزير الدفاع الروسي إلى أن المعدات العسكرية الروسية أظهرت تفوقها على نماذج "الناتو" في ظروف العملية العسكرية الخاصة الجارية في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء.
ومما قاله شويغو:
- تم استئناف عمل السكك الحديدية إلى دونباس وإقامة ممر بري مع الأراضي المنضمة حديثا إلى روسيا.
- تحصل أوكرانيا على مساعدات وإمدادات من 15 دولة.
- كل الأموال التي تحصل عليها كييف هي قروض سيتعين عليها سدادها فيما بعد.
- مؤسسات المجمع الصناعي رفعت من جداول عملها وأصبحت تعمل على مدار الساعة.
- زاد إنتاج الدبابات بـ 5.6 ضعف، المدرعات بـ 3.6 ضعف، مدرعات نقل الجنود 3.5 ضعف، المسيرات 16.8 ضعف، الذخائر 17.5 ضعف.
- فقد نظام كييف في هجومه المضاد الذي بدأه في 4 يونيو الماضي 159 ألف عسكري، وتم إسقاط 121 طائرة، وتدمير 766 دبابة، بما في ذلك 37 دبابة من طراز "ليوبارد".
- خسائر الجيش الأوكراني منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا بلغت حوالي 383 ألف قتيل وجريح من العسكريين.
تم إنشاء 7 آلاف كيلومتر من حقوق الألغام على كامل خط المواجهة مع العدو بطول يزيد عن 2000 كيلومتر، وعمق الألغام يصل إلى 600 متر.
- تم إعادة 3 مليون لاجئ لم يروا عائلاتهم منذ عام 2014 إلى المناطق المنضمة حديثا إلى روسيا.
- عدد المرتزقة الأجانب في الجيش الأوكراني انخفض بستة أضعاف.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر شويغو يكشف خسائر الجيش الأوكراني في المعدات والأرواح .. في رعاية الله وحفظة