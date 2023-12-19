نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المبعوثة الألمانية الخاصة: ملتزمون بتخفيف المعاناة في غزة وزدنا مساعداتنا الإنسانية 202.5 مليون يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت طائرة أخرى من ألمانيا إلى مصر محملة بإمدادات المساعدات الإنسانية إلى غزة

ووفقا لبيان صادر عن سفارة ألمانيا في القاهرة، تشمل الشحنة الإنسانية التي يبلغ وزنها 20 طنًا 120 خيمة كبيرة لمساعدة الناس في غزة الذين فقدوا المأوى حاليًا.

ووصلت المبعوثة الألمانية الخاصة للمساعدات الإنسانية في الشرق الأدنى والأوسط، دايكي بوتسيل، والسفير الألماني في القاهرة، فرانك هارتمان إلى شمال سيناء لتنسيق وصول وتفريغ طائرة المساعدات الألمانية في مطار العريش، حيث تم تسليم إمدادات الإغاثة إلى المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة التي تقوم بتنظيم النقل إلى قطاع غزة، وهناك سيتم إدارة إمدادات الإغاثة من قبل موظفي منظمة الإغاثة "المجلس النرويجي للاجئين".

وقالت المبعوثة الألمانية: "نحن ملتزمون بشدة بتخفيف المعاناة الهائلة للمدنيين في غزة، لذلك تقف ألمانيا إلى جانب الجرحى والأشخاص الذين يعانون من تبعات الصدمة والذين ليس لديهم مأوى، ولهذا السبب قمنا بزيادة مساعداتنا الإنسانية الضرورية للحياة للأراضي الفلسطينية إلى أكثر من الضعف وذلك في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى 202.5 مليون يورو".

وتابعت: "في 15 ديسمبر أصبحت ألمانيا أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية للأراضي الفلسطينية في عام 2023".

ووصلت بالفعل إلى القاهرة يوم السبت الماضي طائرة خاصة تابعة لسلاح الجو الألماني محملة بمستلزمات طبية، بما في ذلك معدات طبية عالية الجودة لمعالجة المرضى من غزة في مصر.

وقالت المبعوثة إنه سيتبع ذلك المزيد من الرحلات الجوية، حيث ستقدم ألمانيا مساهمة كبيرة في رحلات المساعدات التي يخطط لها الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، والتي ستوفر مواد مثل أسرة المخيمات والأغطية وفلاتر المياه.

وخلال رحلتهما إلى شمال سيناء تبادلت المبعوثة الألمانية الخاصة للمساعدات الإنسانية في الشرق الأوسط والأدنى، دايكي بوتسيل والسفير الألماني في القاهرة فرانك هارتمان وجهات النظر مع محافظ شمال سيناء اللواء محمد شوشة حول جهود الإغاثة الجارية في الأزمة الحالية.

وإضافة إلى ذلك، قامت المبعوثة الخاصة بوتسيل والسفير هارتمان بزيارة معبر رفح الحدودي للحصول على انطباع شخصي عن شحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة وكذلك قاما بزيارة المستشفيات في شمال سيناء حيث يعالج الناس من غزة.