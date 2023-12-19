‏البحرية البريطانية تكشف تطورات تعرض سفينة لحادث في جيبوتي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 05:27 مساءً - ‏أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن السفينة التي تعرضت لحادث بشمال شرق جيبوتي غادرت بسلام وفقاً لما قاله قائد السفينة.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد أعلنت عن تلقيها تقرير عن حادث جديد على بُعد 63 ميلًا بحريًا شمال غرب سواحل جيبوتي.

وحسب بيان صادر الاثنين، وجهت الهيئة تعليمات للسفن في المنطقة بالتحرك.

وفي سياق متصل، كشف مسؤولون أمريكيون، الاثنين، أن السفينة التجارية سوان أتلانتيك تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون.