مسؤولون يؤدون واجب العزاء فـي وفاة الأمير الراحل بمقر السفارة الكويتية

مسقط ـ العُمانية: أدَّى عدد من أصحاب المعالي والسَّعادة واجب العزاء أمس في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السُّمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ـ طيب الله ثراه ـ بمقرِّ السفارة الكويتية بمسقط. وكان في استقبالهم سعادة السفير محمد ناصر ماضي الهاجري سفير دولة الكويت المعتمد لدى سلطنة عُمان وأعضاء البعثة الدبلوماسية. وقد أعرب أصحاب المعالي والسَّعادة عن صادق تعازيهم ومواساتهم لأشقائهم في دولة الكويت الشقيقة، مُشيدين بِدَوْر المغفور له بإذن الله صاحب السُّمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في تعزيز أواصر الأخوة وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومؤكدين على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين.

وعبَّر سعادة سفير دولة الكويت لدى سلطنة عُمان وأعضاء البعثة الدبلوماسية عن بالغ شكرهم وتقديرهم للزيارة الكريمة التي قام بها جلالة السُّلطان المُعظَّم ـ أعزَّه الله ـ يوم أمس الأول إلى أخيه صاحب السُّمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لتقديم واجب العزاء في وفاة سُمو الأمير الراحل – طيَّب الله ثراه – والأثر الذي تركته تلك الزيارة في نفوس أبناء الكويت، متمنِّين دوام الرفعة والتقدم لسلطنة عُمان في العهد الزاهر لجلالة السُّلطان المُفدَّى. وفي ختام الزيارة دوَّن أصحاب المعالي والسعادة عبارات التعزية والمواساة في سجل التعازي بالسفارة، سائلين الله العلي القدير أن يتغمَّدَ صاحب السُّمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالرحمة والمغفرة، وأن ينعم على دولة الكويت الشقيقة بدوام الأمن والرخاء.

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