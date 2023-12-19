العالم اليوم - رئيس الوزراء الروسي يشيد من بكين بالعلاقات بين بلاده والصين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 06:28 مساءً - أشاد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، بنوعية العلاقات بين بلاده والصين، خلال زيارته العاصمة الصينية الثلاثاء، معتبرا أنها باتت وثيقة أكثر من أي وقت مضى، وفق ما اعلنت موسكو وبكين.

وعززت الصين وروسيا تعاونهما الاقتصادي والدبلوماسي في الأعوام الأخيرة.

وتوثقت الصلات بينهما منذ الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، رغم أن بكين تصر على حيادها حيال النزاع.

وقال ميشوستين مخاطبا نظيره الصيني لي تشيانغ، بحسب قناة "سي سي تي في" الصينية الرسمية والكرملين، إن "العلاقات بين روسيا والصين جيدة أكثر من اي وقت مضى".

واكد لي لنظيره الروسي أنه "في ظل القيادة الاستراتيجية للرئيس شي جينبينغ، والرئيس (فلاديمير) بوتين، فإن العلاقات بين الصين وروسيا مستمرة على مستوى رفيع".

واضاف أن البلدين سيسعيان الى "المضي قدما في الصداقة الأبدية (عبر ضخ) مزيد من الاستقرار والطاقة الايجابية في العالم".

وتأتي زيارة ميشوستين للصين الثلاثاء والاربعاء، بعد شهرين من لقاء جمع بوتين ونظيره الصيني في بكين، وبعد شهر من زيارة لموسكو قام بها مسؤول عسكري صيني رفيع.