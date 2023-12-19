العالم اليوم - توافق "مصري أميركي" على رفض نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 08:28 مساءً - قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، يوم الثلاثاء، إن القاهرة وواشنطن توافقتا علي استمرار رفض أي نزوح للفلسطينيين خارج أراضيهم، وأهمية العمل بكافة الوسائل للحيلولة دون وقوع ذلك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن.

وأعرب شكري، وفق البيان، عن تطلع مصر إلى دعم الولايات المتحدة لمشروع قرار مطروح بمجلس الأمن من أجل ضمان تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل قطاع غزة.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن تطلع بلاده للعمل المشترك الوثيق بين الولايات المتحدة ومصر خلال الولاية الجديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والحرص على دعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزيز آليات التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، على ما أفاد المتحدث باسم الخارجية المصرية.

ومن ناحية أخرى، أوضح المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد، أن المحادثات بين وزيري خارجية مصر والولايات المتحدة تناولت التحديات الأمنية في منطقة جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر، حيث أكد شكري على ضرورة العمل على توفير الملاحة الآمنة في البحر الأحمر ضماناً لانسياب وتدفق حركة التجارة العالمية بشكل آمن.