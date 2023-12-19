جيش الاحتلال: نعمق عملياتنا العسكرية في خان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الجيش يعمق عملياته العسكرية في خان يونس وأضاف لواء كاملا لتكثيف عملياته هناك.

قوات جيش الاحتلال

وأوضح هاجاري أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مراكز عسكرية ومخازن تابعة لحزب الله في لبنان، مضيفا أن 'سنقضي على أي خطر يهددنا وقتلنا عددا من الإرهابيين جنوبي لبنان كانوا يستعدون لاستهدافنا'.

جيش الاحتلال

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي على أن القضاء على حماس سيأخذ وقتا لكنهم عازمون على تحقيق الهدف، لافتا إلى تواصل محاولاتهم لإعادة الأسرى أحياء من غزة.

ونوّه هاجاري إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يسعى لتخفيض المخاطر التي يتعرض لها جنوده خلال معارك غزة.