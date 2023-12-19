نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة في قطاع غزة: الاحتلال يهدف إلى تصفية الوجود البشري شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب خلال الساعات الماضية "17 مجزرة مروعة في كافة مناطق قطاع غزة".

وقال القدرة: "وصل للمستشفيات 214 شهيدا و300 إصابة خلال الساعات الماضية ولازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات". مشيرا إلى ارتفاع حصيلة الضحايا.

وأكد أن القوات الإسرائيلية "تنفذ إعدامات وإبادة جماعية في شمال غزة بعد أن قامت بتصفية الخدمات الصحية فيها، ودمرت المستشفيات وأخرجتها عن الخدمة.

وأضاف: "تصفية الوجود الصحي شمال غزة يهدف إلى تشريد 800 ألف نسمة وحرمان ألاف الجرحى والحوامل والأطفال والمرضى المزمنين من الخدمات الصحية". مستغربا من "صمت العالم وهو يرى المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة بعد تصفية الخدمات الصحية أمام سمع العالم وبصره".

وشدد على أن "إصرار الإدارة الأمريكية على استمرار العدوان على غزة في مؤسسات الأمم المتحدة، وشرعنتها للعدوان والمشاركة في قتل الأطفال والنساء والكوادر الطبية والصحفيين يعبر عن سقوط مجموعة القيم الأخلاقية والمبادئ الحقوقية التي يدعيها المجتمع الدولي".

وناشد المؤسسات الدولية "بالتحرك العاجل لدعم المستشفيات بالامدادات الطبية والوقود والفرق الطبية المتخصصة". مطالبا "شركاء العمل الصحي إلى إقامة نقاط طبية، وعيادات متنقلة لتوفير الرعاية الصحية للنازحين في المناطق الغربية لخان يونس ورفح".

كما طالب أيضا بالتدخل العاجل "لتوفير الاحتياجات الدوائية والوقود لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي بشكل عاجل لإنقاذ الجرحى والمرضى والسيدات الحوامل والأطفال بعد تعمد إخراج مستشفيات شمال غزة عن الخدمة".

ومع دخول الحرب يومها الرابع والسبعين، تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية واستهدافاتها المدفعية والجوية، فيما يشهد مجلس الأمن مفاوضات مكثفة لتمرير مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة.