الجيش الإسرائيلي يعلن السيطرة على جباليا شمال قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أصدره مساء يوم الثلاثاء السيطرة على جباليا شمال قطاع غزة.

وقال البريغادير إيتسيك كوهين قائد "الفرقة 162" الإسرائيلية، إن القتال أدى إلى تفكيك القدرة العملياتية للواء شمال مدينة غزة في حماس وتحييد عدة خلايا، واستسلام نحو 500 ينتمي بعضهم إلى حماس والجهاد الإسلامي ويشتبه في ضلوعهم في نشاطات عسكرية والذين شارك بعضهم في هجمة السابع من أكتوبر.

وأكد أن "الفرقة 162" حققت السيطرة العملياتية على جباليا، ولم تعد هي تلك الجباليا التي كانت سابقا.

وصرح بأنه وبفضل المناورة البرية تتصرف القوات الإسرائيلية في قلب مدينة غزة بحرية عملياتية، مشيرا إلى أن الفرقة 162 ستواصل نشاطاتها في قطاع غزة حتى استكمال المهمة.

وأضاف أنه تم القضاء على مئات المسجلين، بالإضافة إلى العثور على العديد من الوسائل القتالية التي تمت تخبئتها في المجال المدني.

وأشار إلى أن قوات تابعة للفرقة 162 تخوض نشاطا مكثفا في قلب جباليا.

وأفاد بأنه وفي إطار نشاطهم في المنطقة، قضى الجنود الإسرائيليون على المئات من المسلحين خلال اشتباكات ومعارك مع توجيه نيران المدفعية والغارات الجوية نحو المسلحين في الميدان والمباني المفخخة.

وأوضح أن بعض المسلحين الذين استسلموا قد تحصنوا وسط السكان المدنيين داخل مستشفيات ومدارس.

وذكر في بيانه أنه تم تدمير العديد من البنى التحتية منها مجمعات تدريب، ومجمعات تحت الأرض ومقرات قيادة وسيطرة ومصانع لإنتاج القذائف الصاروخية.