نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الصحة بغزة: مقتل 100 شخص على الأقل في قصف إسرائيلي على القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، إن "الجيش الإسرائيلي يرتكب مجازر متتالية طالت كل مناطق قطاع غزة دون استثناء، راح ضحيتها نحو 100 قتيل ومئات المصابين".

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية قد ذكرت أن 50 فلسطينيا قتلوا وأصيب آخرون في قصف للطيران الإسرائيلي على برجين سكنيين في حي الرمال بمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن "طواقم الإسعاف والإنقاذ ومواطنين انتشلوا جثامين 50 شخصا على الأقل و12 مصابا من تحت أنقاض البرجين السكنيين، وما زالت المحاولات متواصلة لانتشال 50 مفقودا من تحت الأنقاض".

وتوقفت معظم المستشفيات في غزة عن العمل بسبب الحرب وكانت الخدمات الصحية في شمال غزة هي الأكثر تضررا.

وشن الطيران سلسلة غارات على مناطق واسعة شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

ويعيش في غزة 2.3 مليون شخص، معظمهم نزحوا من منازلهم بسبب الهجوم الذي شنته إسرائيل عقب توغل حماس في السابع من أكتوبر، في حين دفع الكثيرون إلى النزوح إلى جنوب غزة.

ومنذ 7 أكتوبر يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، حسب مصادر فلسطينية وأممية.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 19667 قتيلا ونحو 52.6 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 464 جنديا في معارك قطاع غزة.