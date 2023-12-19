العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعلن "السيطرة العملياتية" على جباليا

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعلن "السيطرة العملياتية" على جباليا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 11:22 مساءً - قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي،يوم الثلاثاء، إن القوات الإسرائيلية تمكنت من تدمير العديد من البنى التحتية "المعادية" في مخيم جباليا، شمالي قطاع غزة. وأضاف أن الفرقة 162 تمكنت من تفكيك القدرة العملياتية للواء شمال مدينة غزة في حماس.

وفي منشور على منصة X (تويتر سابقا)، قال أفخاي أدرعي: "خلال نشاط المقاتلين تم تدمير العديد من البنى التحتية المعادية، منها مجمعات التدريب، ومجمعات تحت أرضية ومقرات قيادة وسيطرة ومصانع لإنتاج القذائف الصاروخية".

وأضاف:"جباليا لم تعد هي تلك جباليا التي كانت سابقًا. بفضل المناورة البرية نتصرف في قلب مدينة غزة بحرية عملياتية، وستواصل الفرقة 162 نشاطاتها في قطاع غزة حتى استكمال المهمة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن الفرقة 162 تمكنت من تفكيك القدرة العملياتية للواء شمال مدينة غزة. وأضاف تم "تحييد خلايا مخربين عديدة وقتل مئات منهم".

وتابع قائلا "استسلام حوالي 500 مشتبه في ضلوعهم في نشاطات إرهابية والذين شارك بعضهم في هجمة السابع من أكتوبر".