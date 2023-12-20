العالم اليوم - محكمة تقضي بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الرئاسة التمهيدية

انتم الان تتابعون خبر محكمة تقضي بعدم أهلية ترامب لخوض انتخابات الرئاسة التمهيدية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 02:20 صباحاً - قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية الثلاثاء بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.

وقالت المحكمة في قرارها إنها خلصت إلى "أن الرئيس ترامب ليس أهلاً لتولي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة".

وأضافت أنه "نظرا إلى كونه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملا غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة".

جدير بالذكر أن تنفيذ قرار المحكمة معلّق حتى الرابع من يناير، تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا.

هذا وسيُحاكم ترامب في مارس في واشنطن بتهمة التآمر لقلب نتائج انتخابات 2020.

ترامب يعتبر قرار محكمة كولورادو "مناهضا للديمقراطية"

ندّد المتحدث باسم ترامب بالقرار "المناهض للديمقراطية" الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو، متعهّدا الطعن به أمام المحكمة العليا.

وقال ستيفن تشونغ المتحدث باسم حملة ترامب في بيان إن "المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قرارا معيبا تماما، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديمقراطية بصورة تامة".