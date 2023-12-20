العالم اليوم - ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول موانئها

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 06:24 صباحاً - أعلنت ماليزيا، الأربعاء، أنها ستمنع شركة الشحن الإسرائيلية "زيم" من الرسو في موانئها في غضون 4 أسابيع.

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في بيان، إن "هذا المنع رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية"، في إشارة إلى عمليتها العسكرية في غزة.

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