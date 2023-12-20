العالم اليوم - مقتل جندي إسرائيلي جنوبي غزة.. وهذه حصيلة خسائر الجيش

انتم الان تتابعون خبر مقتل جندي إسرائيلي جنوبي غزة.. وهذه حصيلة خسائر الجيش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 08:23 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، مقتل جندي آخر خلال المعارك البرية في قطاع غزة.

وقال الجيش إن الجندي، وهو من قوات الاحتياط، قتل في معارك جنوبي قطاع غزة، كما تعرض آخر لجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى داخل غزة إلى 133، وفق إحصاءات رسمية إسرائيلية.