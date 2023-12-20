ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من دخول موانئها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 08:30 صباحاً - صرح رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الأربعاء، ان بلاده ستمنع شركة الشحن الإسرائيلية زيم من الرسو في موانئها في غضون أربعة أسابيع.

وأضاف "إبراهيم" في بيان، "هذا المنع رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية" في إشارة إلى عمليتها العسكرية في غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الخامس والسبعين على التوالي، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.