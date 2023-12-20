نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير لاتفيا بالقاهرة: نرغب في التعاون مع مصر في مجال التحول الرقمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت سفارة لاتفيا في مصر خبيرات من جمعية "ريج تيك جيرلز"، وهي أول مجتمع في لاتفيا يهدف إلى تثقيف وإلهام النساء والفتيات حول كل ما يتعلق بالتكنولوجيا الرقمية.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة لاتفيا في القاهرة، فخلال الزيارة، تمكنت السيدة لينا مارتا سارما، عضو مجلس الإدارة، والسيد بولس سيلينس، مدير المشروع الأول، من مقابلة العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية البارزة التي تعمل على بناء قدرات المهارات الرقمية وتمكين المرأة باستخدام التقنيات الحديثة في مصر.

ومن وجهة نظرهم، فإن المنظمات غير الحكومية المصرية لديها العديد من المبادرات المثيرة للإعجاب التي تشجع النساء على طلب المعرفة وبدء مشاريع صغيرة والتطلع إلى العمل في مجالات تكنولوجيا المعلومات والهندسة، لذلك كانت العلاقة فورية والمناقشات مثمرة.

ومن أبرز أحداث الزيارة عقد ندوة، أُطلق عليها اسم "المهارات والأدوات الرقمية للمنظمات غير الحكومية"، والتي تم تنظيمها بالتعاون مع المعهد الوطني للاتصالات في مصر وسفارة لاتفيا بالقاهرة.

وكان من بين الحضور ممثلون عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمجلس الوطني للمرأة، وعدد كبير من ممثلي المنظمات غير الحكومية المحلية.

وخلال الندوة، أكد سفير لاتفيا السيد أندريس رازانز على أهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في لاتفيا والرغبة في التعاون في بناء قدرات التحول الرقمي مع الشركاء المصريين، متابعا: تعمل التطورات التكنولوجية الحالية على تغيير المجتمعات.

وأردف أنه في المستقبل، ستتاح للمجتمعات المتقدمة رقميًا المزيد من الفرص وستكون أكثر مرونة تجاه التغييرات المجتمعية الناجمة عن ظهور العصر الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وقال السفير: إن تجربة لاتفيا والدروس المستفادة في معالجة التحول الرقمي في بلادنا قد تكون قابلة للتطبيق في أماكن أخرى، متابعا: إن استعدادنا لتحمل المسؤولية عن مستقبلنا المشترك ينعكس أيضًا في تطلعات لاتفيا لتصبح عضوًا لأول مرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في انتخابات عام 2025.

وتبادل وفد لاتفيا أيضًا الخبرات مع خبراء من بعثة الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، وقاموا بزيارة مدرسة دولية في القاهرة للحصول على نظرة ثاقبة حول مناهجها القائمة على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

واختتمت البعثة بعدد من الملاحظات الأساسية، مثل أهمية التوطين، وتوفر التدريب باللغة العربية، وأهمية الوصول إلى المناطق الريفية ومراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة.