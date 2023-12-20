سفير الاتحاد الأوروبي في مصر يشيد بالعلاقات والتنسيق الوثيق بين الجانبين

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة السفير كريستيان برجر بالعلاقات التي تربط بين الاتحاد ومصر في مختلف المجالات والتنسيق الوثيق بين الجانبين حيال العديد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

واستعرض برجر، خلال المؤتمر الصحفي السنوي، الذي عقده اليوم الأربعاء، بمناسبة قرب نهاية 2023، أوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فى كافة المجالات وكذلك أولويات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن العام الجاري 2023 شهد العديد من الزيارات من جانب كبار المسئولين بالاتحاد الأوروبي إلى مصر ومن بينهم الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ورئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية والعديد من المفوضين ومسئولي الاتحاد.

وأبرز السفير الأوروبي التعاون بين مصر والاتحاد في العديد من المجالات بما في ذلك لا سيما قطاع المياه مشيرا في هذا الصدد إلى أسبوع القاهرة للمياه الذي عقد في نهاية أكتوبر الماضي وأكد أن مصر باتت مركزا للحوار والمعرفة فيما يتعلق بقضايا المياه مشيرا إلى أنه تم على هامش أسبوع المياه تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في قطاع المياه وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال.

وأبرز السفير الرئاسة المشتركة الحالية لمصر والاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (2023-2025).

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أثنى السفير على العلاقات بين الجانبين فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار مشيرا إلى ارتفاع الصادرات المصرية من الغاز إلى دول الاتحاد الأوروبي هذا العام.

وكشف برجر عن أنه سيتم تنظيم العام القادم مؤتمر حول الاستثمار لتسليط الضوء على مميزات الاستثمار في مصر بالنسبة لرجال الأعمال الأوروبيين.