نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير الاتحاد الأوروبى: ساهمنا فى زيادة الصادرات المصرية للدول الأوروبية بنسبة 50% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، كريستيان بيرجر، أن العام الحالى شهد مبادرات جديدة بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى عدة مجالات مثل الدفاع والأمن والمياه.

وأضاف، أن مصر والاتحاد الأوروبى يرأسان منتدى لمكافحة الإرهاب وتسلمت مصر الرئاسة المشتركة لهذا المنتدى من المغرب هذا العام وتم عقد عدة اجتماعات ونحاول زيادة تعاوننا حيث كانت هناك زيارة للقوات البحرية واتفقنا على إقامة تعاون وثيق بين أتلانتا والقوات البحرية المصرية.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى السنوى الذى عقده، اليوم الأربعاء، لمراجعة الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى عام 2023.

وتابع السفير: وفى مجال المياه أصبحت مصر منصة مهمة للتعاون فى هذا المجال فى ظل توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى مؤتمر المناخ الذى عقد مؤخرًا فى دبى، مؤكدًا، أن الاتحاد الأوروبى سوف يواصل دعمه لمصر فى المشروعات القائمة فى قطاع المياه.

وأشار السفير، إلى الموقف الاقتصادى فى مصر قائلًا: ساهمنا فى زيادة الصادرات المصرية للدول الأوروبية إلى 50% مقارنة بالعام الماضى، وأيضًا زيادة تصدير الغاز الطبيعى.

كما تم إقامة برنامج مع وزارة الزراعة بناء على طلب الحكومة المصرية وبدأنا فى بناء صوامع، مضيفًا، الأهم من ذلك هو التأكد من أن البذور سوف تتكيف مع ظروف الحرارة وتغيرات المناخ وهو مشروع يتم مع إيطاليا.

وأضاف، العام المقبل سوف نناقش مشاركة مصر فى برنامج البحث والابتكار وسوف يكون هناك عدد من البرامج التى نناقشها مع الحكومة المصرية.

وقال: إن عام 2023 كان حافلا بالاجتماعات والمبادرات المهمة لضمان أن تصبح مصر منصة للدواء.

كما أن تمكين الشباب والمرأة بات جانب مهم من العمل الذى بدأ بالفعل العام الماضى واتفقنا على إقامة برامج محددة لدعمهما.

وأعلن، عن عقد مؤتمر استثمارى بداية العام المقبل مع الشركاء المصريين وجلب كل الخبرات الأوروبية لتعزيز الاستثمارات المشتركة.

"غزة"

وعن الوضع فى غزة قال السفير: إن الاتحاد الأوروبى يتعاون بشكل وثيق فى هذا الأمر، مشيرًا، إلى وجود رحلة يومية من الاتحاد الأوروبى تحمل أدوات طبية أو سلع غذائية يتم تسليمها للسلطات المصرية ثم غزة.

وأعلن، عن وصول 26 رحلة حتى الآن إلى مطار العريش الدولى، ومضاعفة المساعدات لغزة 3 مرات حيث وصلت إلى 125 مليون يورو.

ونفى السفير، ربط منح مصر 10 مليار يورو مقابل التهجير القسرى للفلسطينيين، مؤكدًا، أن الأمر يتعلق فقط بتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مصر.

وقال: هى خطة استثمارية للاتحاد الأوروبى تبدأ بمليار يورو وتصل إلى 9.8 مليار يورو فى صورة استثمارات شركات أوروبية توجد بالقاهرة وقروض ميسرة، مؤكدًا، أن الأمر بدأ العام الماضى.