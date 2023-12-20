العالم اليوم - ارتفاع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بعكس المتوقع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 07:25 مساءً - ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين ومخزونات نواتج التقطير في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بعكس التوقعات.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات نواتج التقطير ارتفعت بمعدل 2.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 15 ديسمبر، إلى 443.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بهبوطها 2.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي.

وأفادت بأن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام زاد 403 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 2.2 بالمئة الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين زادت 2.7 مليون برميل إلى 226.7 مليون الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع رويترز بارتفاعها 1.2 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، زادت 1.5 مليون برميل على مدى الأسبوع الماضي إلى 115 مليون بينما أشارت التوقعات إلى زيادتها 500 ألف برميل.

وأوضحت أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 117 ألف برميل يوميا.