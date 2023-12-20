وزير الدفاع الوطني اليوناني يزور البابا ثيؤدوروس بطريرك الإسكندرية

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أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الأربعاء، خلال زيارته الرسمية للبلاد.

وعقد ديندياس خلال زيارته اليوم لقاء مع نظيره المصري اللواء محمد زكي.

وشدد الوزير اليوناني خلال محادثاتهما على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين اليونان ومصر والدور الريادي لهذه الأخيرة في ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة ككل.

وناقش الطرفان المشاكل الإقليمية، من بينهما الوضع في غزة والحاجة إلى هدنة وحماية أرواح المدنيين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي.

وأجري دندياس زيارة إلى الإسكندرية التقى خلالها مع بابا وبطريرك الإسكندرية ثيودور الثاني.

أكد الوزير ديندياس خلال لقاءاته على أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين والدور الريادي لمصر في حماية الأمن والاستقرار في المنطقة ككل. كما تحدث عن المشاكل الإقليمية، مثل الوضع في غزة وضرورة الهدنة وحماية غير المقاتلين، وكذلك تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي.