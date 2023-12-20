العالم اليوم - أسهم أوروبا تنتعش مع ظهور بوادر على تراجع التضخم في بريطانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 09:24 مساءً - أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، الأربعاء، بعد أن عززت علامات على التراجع السريع للتضخم في بريطانيا الأسهم البريطانية بينما هوت أسهم شركة العقاقير البلجيكية أرجينكس بعد بحث فاشل في العقاقير.

تحركات الأسهم

أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي مرتفعا بنسبة 0.3 بالمئة، وارتفع مؤشر "فاينانشال تايمز" واحدا بالمئة بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم البريطاني انخفض في نوفمبر إلى أدنى مستوى في أكثر من عامين، مما أدى إلى زيادة الرهانات على أن بنك إنجلترا المركزي سيخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام المقبل.

وتوقف نمو أسواق إقليمية رئيسية أخرى بعد سلسلة من المكاسب في الآونة الأخيرة في وقت عكف فيه المستثمرون على تقييم تصريحات صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي.

وأظهرت بيانات أن أسعار المنتجين الألمان انخفضت أكثر من المتوقع في نوفمبر، بعد يوم من تأكيد مجموعة أخرى أن التضخم في منطقة اليورو تباطأ بشدة إلى 2.4 بالمئة الشهر الماضي على أساس سنوي.

وحفزت الآمال في تيسير السياسة النقدية العام المقبل مؤشر ستوكس 600 للارتفاع 13 بالمئة تقريبا منذ بداية العام، مع صعود مؤشر داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي بالقرب من مستويات قياسية.

وانخفض سهم شركة أرجنيكس اليوم الأربعاء 25.6 بالمئة ليسجل أكبر خسارة مئوية على الإطلاق بعد عدم اجتياز عقار للمناعة الذاتية اختبارا على مرضى يعانون من مرضين جلديين.