العالم اليوم - قتلى من قوات الجيش السوري بلغم أرضي زرعه داعش

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 20 ديسمبر 2023 10:22 مساءً - قتل 7 عناصر من قوات الجيش السوري، الأربعاء، من جراء انفجار لغم أرضي زرعه تنظيم داعش في البادية السورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد أن "مقاتلين في تنظيم داعش زرعوا اللغم مستهدفين حافلة عسكرية" أثناء مرورها بالقرب من مدينة تدمر في محافظة حمص في وسط البلاد.

وأسفر انفجار اللغم وفق المرصد عن "مقتل 7 عناصر من قوات الجيش السوري وإصابة 10 آخرين بجروح متفاوتة".

وغالباً ما يشن التنظيم المتطرف هجمات تستهدف جهات عسكرية عدّة أو حافلات تقل جنوداً أو موظفين عامين خصوصاً في منطقة البادية المترامية الأطراف والتي انكفأ إليها مقاتلو التنظيم بعد دحرهم من آخر مناطق سيطرتهم في شرق سوريا.

والشهر الماضي، قتل 34 عنصراً من قوات الجيش ومقاتلين موالين لها جراء هجمات متزامنة شنّها تنظيم داعش في البادية السورية، في حصيلة تعدّ من بين الأعلى خلال العام الحالي، وفق المرصد.

وبعدما سيطر في العام 2014 على مساحة واسعة تمتدّ بين سوريا والعراق، مني التنظيم بهزائم متتالية في البلدين وصولاً إلى تجريده من كافة مناطق سيطرته العام 2019.

ورغم ضربات تستهدف قادته وتحركاته ومواقعه، ينفّذها بالدرجة الأولى التحالف الدولي بقيادة واشنطن أو القوات الروسية الداعمة لدمشق، لا يزال عناصره قادرين على شنّ هجمات عدّة حيناً قوات الجيش والمقاتلين الموالين لها في وسط وشرق سوريا، أو المقاتلين الأكراد في شرق وشمال شرق البلاد.

وتشهد سوريا منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد وبات غالبية السكان تحت خط الفقر، كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.