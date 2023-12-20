نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "حزب الله" يعلن عن تطور نوعي في عملياته ضد الجيش الإسرائيلي في الأجواء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإعلام الحربي لـ "حزب الله" اللبناني استهداف مقاتليه مروحيتين ‏عسكريتين إسرائيليتين ‌‏بأجواء شتولا، شوميرا وإيفن مناحم ‏بصواريخ أرض جو وإجبارهما على مغادرة الأجواء على الفور.‏

وقال الحزب في بيان: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:15 من مساء ‏يوم الأربعاء 20-12-2023 مروحيتين ‏عسكريتين إسرائيليتين".

وأشار البيان إلى أن إطلاق الصواريخ تم‏ في "أجواء شتولا، شوميرا وإيفن مناحم (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) ‏مما أجبرهما على مغادرة أجواء المنطقة على الفور".‏

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، أعلن "حزب الله" استهداف مواقع إسرائيلية على الحدود مع لبنان.

كما أفادت مراسلتنا أيضا بمقتل شخص وإصابة آخر بنيران قناصة من الجيش الإسرائيلي استهدفوا سيارة رباعية الدفع كانا بداخلها في جنوب لبنان.

وفي مجريات الأحداث في قطاع غزة وسط الهجمات الإسرائيلية المستمرة، قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام"، أبو عبيدة، اليوم الأربعاء، إن "القسّام" دمّرت 41 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا، مؤكدا قتل 25 جنديا، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة.

وقال أبو عبيدة في بيان: "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ72 ساعة الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وأكد مجاهدونا قتل 25 جنديا وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة".