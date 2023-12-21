العالم اليوم - إسرائيل تنشر فيديو لتدمير مقر عمليات حزب الله في لبنان

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تنشر فيديو لتدمير مقر عمليات حزب الله في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 ديسمبر 2023 12:28 صباحاً - نشر الجيش الإسرائيلي، مساء الأربعاء، فيديو قال إنه لقصف استهدف مركز قيادة عمليات حزب الله في جنوب لبنان.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في منشوره على حسابه في "إكس": "هاجمت مقاتلات سلاح الجو قبل قليل مقر عمليات منظمة حزب الله الإرهابية في الأراضي اللبنانية".

ومنذ صباح الأربعاء، أطلق الجيش الإسرائيلي نيران المدفعية والدبابات على عدد من المواقع في جنوب لبنان.

وبالإضافة إلى ذلك، تم الكشف عن عدة عمليات إطلاق استهدفت قوات إسرائيلية من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة جورين ومنطقة المنارة.

وقالت إسرائيل سابقا إنها لا تسعى لفتح جبهة في الشمال، وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن بيروت ستتحول "إلى غزة" إذا بدأ حزب الله حربا شاملة.

لكن مع فرار أكثر من 80 ألف إسرائيلي من بلدات وقرى في الشمال، قالت إسرائيل أيضا إنها تريد إبعاد حزب الله عن الحدود تماشيا مع قرار للأمم المتحدة أنهى حرب عام 2006.

وأفاد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، يوم الإثنين: "سنعيد سكان الشمال إلى منازلهم على الحدود بعد استعادة الأمن الكامل. نفضل فعل ذلك بالتفاهم، وضمان أن تكون المنطقة الحدودية خالية من الإرهابيين ولا تسمح بالتهديدات المباشرة لمواطنينا".

وأضاف "إذا لم تُنفذ مثل هذه العملية دبلوماسيا، فلن نتردد في التحرك".

من جانبه، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، إن الولايات المتحدة لا تريد أن ترى الصراع يتسع إلى "حرب أكبر أو حرب إقليمية"، مضيفا: "نطالب حزب الله بأن يضمن عدم قيامه بأمور من شأنها إشعال صراع أوسع نطاقا".