العالم اليوم - الجيش الأميركي: إطلاق صاروخ على قاعدة عين الأسد في العراق

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 ديسمبر 2023 05:20 صباحاً - قالت القيادة المركزية الأميركية في بيان اليوم الخميس، إن صاروخا أُطلق على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق يوم 20 ديسمبر، لكن لم تقع إصابات أو أضرار.

وأضافت: "حددت قوة المهام المشتركة، عملية العزم الصلب، نقطة الانطلاق، وسلمت معلومات الموقع إلى قوات الأمن العراقية التي انتقلت إليه للتحقيق".

وتابع البيان: "ضبطت قوات الأمن العراقية شاحنة مسطحة معدلة لإطلاق ما يصل إلى خمسة صواريخ عيار 122 مليمترا، كانت موجودة في الموقع".

وكان البنتاغون قد أعلن الشهر الماضي عن تعرّض القوات الأميركية المتمركزة في العراق وسوريا لـ55 هجوما خلال أكتوبر، ما أدى إلى إصابة عشرات الجنود الأميركيين بجروح طفيفة.

وتحمّل واشنطن مسؤولية تصاعد العنف لقوات تدعمها طهران وقد شنّت الولايات المتحدة ضربات على مواقع في سوريا، تقول إنها مرتبطة بإيران.

وترتبط زيادة الهجمات على القوات الأميركية بالحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس والتي بدأت في أعقاب تنفيذ الحركة الفلسطينية هجوما مباغتا عبر الحدود انطلاقا من غزة في السابع من أكتوبر، أوقع بحسب السلطات الإسرائيلية نحو 1200 قتيل.

ويتمركز نحو 2500 جندي أميركي في العراق ونحو 900 جندي في سوريا في إطار الجهود المبذولة لمنع عودة تنظيم داعش.