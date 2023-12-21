العالم اليوم - مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 5 بجروح خطيرة في معارك غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 ديسمبر 2023 07:29 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، مقتل 3 جنود وإصابة 5 بجروح خطيرة، خلال المعارك مع حركة حماس شمالي قطاع غزة.

وبالتالي يرتفع عدد الجنود القتلى في الهجوم البري الإسرائيلي داخل قطاع غزة إلى 137، بينما يقفز عدد الجنود القتلى منذ 7 أكتوبر إلى 468.

ونزح معظم سكان شمال غزة إلى الجنوب، مما جعل المنطقة ساحة حرب شوارع بين إسرائيل وحماس.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن الهدف من الحرب القضاء على حركة حماس وتحرير ما تبقى من رهائن لديها.