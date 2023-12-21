بايدن: لا أتوقع إبرام صفقة رهائن في غزة قريبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 07:36 صباحاً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه لا يتوقع التوصل قريبًا إلى اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وفقا لما نقلته "رويترز".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الخامس والسبعين على التوالي، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.