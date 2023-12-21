متحدث جيش الاحتلال: مستمرون في العملية البرية على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 21 ديسمبر 2023 07:36 صباحاً - أكد دانييال هاجارى، المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، على استمرار العملية البرية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن إعادة المحتجزين هدف من أهداف الحرب ومهمة عليا، وأعطينا تعليمات للتفتيش عن المخطوفين.

وبالنسبة للاشتباكات على الحدود اللبنانية، أضاف "هاجاري" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: "قصفنا عدة أهداف لحزب الله في لبنان وحزب الله يتواجد بالقرب من الحدود ونحن لن نسمح بتهديد الحدود وسنظل نقصف ونقتل وسيجر حزب الله لبنان إلى الحرب ولن نجعلهم يظلون بالقرب من الحدود".

وأوضح: ندعو إلى تعويض المقاتلين من قوات الاحتياط وستخرج قوات من مرة إلى أخرى للانتعاش والعودة مرة أخرى إلى غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الخامس والسبعين على التوالي، مخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.