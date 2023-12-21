العالم اليوم - بريق الذهب يلمع مع خفوت الدولار

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 ديسمبر 2023 09:24 صباحاً - ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات الخميس المبكرة، مدعومة بتراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، مع ترقب المتعاملين للبيانات الاقتصادية الأميركية بحثا عن مزيد من الدلائل بشأن توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

واستقر العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بالقرب من أدنى مستوى في خمسة أشهر الذي لامسه أمس الأربعاء، بعد أن انخفض التضخم البريطاني في نوفمبر إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين.

وهبط الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم "يظل الذهب مدعوما باحتمال حدوث دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة، خاصة في الولايات المتحدة".

التغير في الأسعار

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2036.60 دولار للأونصة بحلول الساعة 0442 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2048.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 24.28 دولار للأونصة، وزاد البلاتين بنسبة 0.8 بالمئة إلى 965.94 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1200.73دولار للأونصة.