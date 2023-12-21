نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار رعدية ورياح شديدة.. حالة الطقس المتوقعة بالسعودية الخميس 21 ديسمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية بحالة الطقس في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، 21 ديسمبر 2023، والظواهر الجوية المتوقعة.

ووفقًا لتوقعات الأرصاد السعودية، من المتوقع حدوث فرصة لسقوط أمطار رعدية، قد تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار في بعض مناطق تبوك والجوف، كما قد يشهد بعض هذه المناطق تشكل الضباب.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون هناك ضباب أيضًا في بعض مناطق الحدود الشمالية والشرقية.

وأوضح المركز أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وسرعتها ستتراوح بين 15 و35 كم/ساعة، وقد تصل إلى 50 كم/ساعة في اتجاه مضيق باب المندب.

وبالنسبة للخليج العربي، ستكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، وسرعتها ستتراوح بين 12 و35 كم/ساعة. وسيكون حال البحر خفيفًا إلى متوسطًا، وسترتفع الأمواج من نصف متر إلى متر ونصف.

وبشكل عام، فإن السحب الرعدية الممطرة ستتركز في الجزء الشمالي من المملكة، ومستوى البحر سيكون هادئًا إلى متوسطًا. يجب على الجميع أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية خلال هذه الظروف الجوية.