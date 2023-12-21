العالم اليوم - عودة "إكس" للعمل بعد انقطاع الخدمة عن مستخدمين حول العالم

انتم الان تتابعون خبر عودة "إكس" للعمل بعد انقطاع الخدمة عن مستخدمين حول العالم من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 ديسمبر 2023 10:26 صباحاً - عادت منصة "إكس"، "تويتر" سابقا، للعمل، بعد انقطاع الخدمة عن مستخدمين حول العالم في وقت مبكر من صباح الخميس.

وواجه أكثر من 77 ألف مستخدم في الولايات المتحدة مشكلات في ذروة الانقطاع.

وأبلغ مستخدمون في كندا وبريطانيا وفرنسا ودول أخرى عن مشكلات في الوصول إلى كل من "إكس"، و"إكس برو"، "تويت دك" سابقا.

وعانى أكثر من 7 آلاف مستخدم في كندا وبريطانيا مشكلات مع المنصة، وفقا لبيانات موقع "داون ديتكتور" لمراقبة أعطال المواقع الإلكترونية.

ويتتبع "داون ديتكتور" الانقطاعات عن طريق فحص تقارير الحالة من عدة مصادر، بما في ذلك المستخدمين.

ولم يعرف بعد سبب الانقطاع، الذي بدأ بعد الساعة 12 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش.