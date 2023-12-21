نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير كوريا بالقاهرة يشيد بإنجازات سوهاج في تنفيذ مبادرة حياة كريمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل سفير جمهورية كوريا لدى مصر كيم يونج هيون زيارته لصعيد مصر والتقى بمحافظ سوهاج اللواء طارق محمد الفقي لبحث التعاون الثنائي.

ووفقا لبيان صادر عن سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، شارك السفير كيم مع المحافظ الفقي آخر التطورات في العلاقات الثنائية بين كوريا ومصر بما في ذلك المشاريع الكبرى مثل مشروع تحديث إشارة القطار لشركة هيونداي روتيم بين الأقصر ونجع حمادي.

وأعرب السفير عن أمله في أن يتسع هذا المستوى العالي من التعاون الثنائي على المستوى الوطني ليشمل مستوى الحكومة المحلية أيضا.

كما أشاد السفير كيم بإنجازات سوهاج العظيمة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة، وقال ان كوريا ستواصل التعاون لمساعدة مصر على تحقيق المزيد من التقدم من خلال تعريف مصر بحركة سايمول الكورية ”حركة القرية الجديدة" التي ساهمت في تطوير المناطق الريفية في كوريا في الستينيات والسبعينيات.

من جانبه، قال المحافظ الفقي إن حكومة سوهاج تعمل جاهدة على تحسين نوعية الحياة لأهالي سوهاج، مسلطًا الضوء على إنجازات سوهاج الأخيرة في تنفيذ مبادرة حياة كريمة. وقال المحافظ إن التعاون بين كوريا وسوهاج سيكون مفيدا للجانبين حيث يمكن للشركات الكورية الاستفادة من موقعها الجغرافي الملائم وتكاليف الإنتاج المعقولة.

وبمناسبة زيارته لسوهاج، حضر السفير كيم عرضًا مسرحيًا تفاعليًا بعنوان "كابوس عباس"، تم تنظيمه بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة وشبكة شبكة تثقيف الأقران لتعليم الشباب، وهي شبكة يقودها الشباب على مستوى الدولة.

تم تنفيذ هذا النشاط الترفيهي التثقيفي كجزء من برنامج بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بدعم من وكالة التعاون الدولي “كويكا” وكالة مساعدات التنمية التابعة للحكومة الكورية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز بناء القدرات المؤسسية لمواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي وأيضا لرفع مستوى الوعي وإشراك أفراد المجتمع، وخاصة الشباب، في معالجة الأعراف الاجتماعية حول العنف والممارسات الضارة ضد النساء والفتيات.

وقال السفير كيم إن العرض كان يتناول القضية الخطيرة بطريقة مبهرة ومبتكرة للغاية من خلال الدراما والحوارات التفاعلية. وأكد أن تمكين المرأة ليس قضية سوهاج فحسب، بل قضية عالمية يجب معالجتها معًا. ومضى السفير كيم قائلًا إن الحكومة الكورية ستقف مع أهالي سوهاج في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي بما في ذلك ختان الإناث، وكذلك تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.

قام السفير كيم بزيارة محافظتي الأقصر وسوهاج بصعيد مصر في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر.

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