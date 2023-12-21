العالم اليوم - قتلى بقصف إسرائيلي على معبر كرم أبو سالم في غزة

انتم الان تتابعون خبر قتلى بقصف إسرائيلي على معبر كرم أبو سالم في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 21 ديسمبر 2023 02:20 مساءً - قُتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي على معبر كرم أبو سالم بين قطاع غزة والدولة العبرية بينهم مدير المعبر، وفق ما أعلنت سلطات القطاع الذي تحكمه حركة حماس.

وقالت هيئة المعابر ووزارة الصحة في القطاع إن مدير المعبر بسام غبن قتل مع 3 آخرين "في استهداف من طيران الاحتلال لمرافق المعبر أثناء العمل".

وكانت إسرائيل قد وافقت، الجمعة الماضي، على إدخال المساعدات إلى غزة "مؤقتا" عبر معبر كرم أبو سالم، وفتحت بذلك طريق إمداد ثان يضاف إلى معبر رفح بين مصر وغزة.

ورحب مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، الثلاثاء، بالإجراءات الإسرائيلية في هذا الصدد، ووصفها بأنها "إيجابية" لكنها "بعيدة عن أن تكون كافية في ما يتعلق بما هو مطلوب للتعامل مع الكارثة الإنسانية على الأرض".

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 1.9 مليون شخص نزحوا في قطاع غزة، أي نحو 85 بالمئة من السكان.

وأعلنت إسرائيل الحرب على حماس ردا على الهجوم غير المسبوق الذي نفذته الحركة في 7 أكتوبر على أراضيها، وأدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى أحدث الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

وخلف الهجوم الإسرائيلي على غزة 20 ألف قتيل معظمهم من النساء والأطفال، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحماس.