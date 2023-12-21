نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتائب القسام تعلن عن تطور بشأن أسرى إسرائيليين محتجزين لديها: نتنياهو يصر على قتلهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت كتائب القسام التابعة لحركة حماس منشورا عبر على حسابها في تلغرام أشارت فيه إلى خطر أصاب أسرى إسرائيليين محتجزين لديها.

وقالت القسام أنه "رغم حرصنا على الحفاظ على حياتهم (الأسرى الإسرائيليين).. لا زال (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو يصر على قتلهم".

وأرفقت القسام بيانها على تلجرام بوسم (#الليلة)، في إشارة عن إعلان مرتقب يتعلق بأسرى إسرائيليين لديها.